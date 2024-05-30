Англія

Контракт каталонського фахівця розрахований до літа 2025 року.

Рішення головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли щодо його майбутнього на Етіхаді має стати відомим до Різдва. Про це повідомляє ESPN.

Чинний контракт 53-річного іспанця розрахований до літа 2025 року.

Керівництво "містян" хотіло б, що Гвардіола підписав новий контракт із клубом, але завдяки добрим стосункам Сіті прийме будь-яке рішення фахівця.

Зараз Хосеп схиляється до того, щоб залишити Манчестер після розширення клубного чемпіонату світу на 2025 рік, а клуб просить його ухвалити остаточне рішення до Різдва.

Сіті розуміє, що їм знадобиться час, щоб знайти відповідну заміну Гвардіолі, тому рішення потрібно якомога раніше.

Гвардіола вже сам натякнув, що його час у Манчестері добігає кінця. Він визнав, що ближче до того, щоб піти з клубу, аніж залишитися. Він також сказав, що втомився та припустив, що йому не вистачає мотивації для підготовки команди до наступного сезону.

Керівництво Манчестер Сіті очікує, що Гвардіола виконає останній рік свого контракту, але за інформацією джерела, клуб визнає, що Хосеп може піти влітку 2025 року.