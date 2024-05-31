Україна

Гідний вчинок "бронзових" призерів УПЛ.

Одразу після того, як футболістам і працівникам Клубу вручили нагороди за третє місце в чемпіонаті УПЛ сезону-2023/24, гравці виступили з особливою пропозицією.

Вони вирішили передати медалі родинам ультрас Кривбасу, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Одразу після церемонії нагородження футболісти підійшли до Трибуни Героїв стадіону "Гірник" і повісили медалі на силуети полеглих бійців.

"Гравці зробили пропозицію, від якої я не міг відмовитися, а можу тільки приєднатися. Вони виявили бажання передати нагороди 18-м родинам ультрас червоно-білих, які віддали найцінніше у цій війні — власне життя. Тому що без їхнього подвигу не було б нашого успіху сьогодні", — сказав віцепрезидент Артем Гагарін.

Нагадаємо, що криворізький Кривбас на правах "бронзового" призера стартує у наступному розіграші Ліги Європи з третього кваліфікаційного раунду.