Україна

Судаков — про своє майбутнє.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, що мріє спробувати свої сили в АПЛ.

"Я говорив Мудрику про те, як сильно хочу грати в англійській Прем'єр-лізі і як було б здорово виступати з ним в одній команді. Міша сказав мені, що я не готовий до такого тиску, який буває в Англії, і якщо я приїду, то повинен бути готовим до цього. Але я готовий.

АПЛ — це моя мрія. Було б чудово грати там в одному з топклубів. Я не можу виділити якийсь із них як свій пріоритет, вони всі відомі клуби. Як казав Пеп Гвардіола, виграти Прем'єр-лігу складніше, ніж Лігу чемпіонів", — сказав Судаков для Іnews.

Нагадаємо, Шахтар просить за трансфер півзахисника Георгія Судакова 70 млн євро.