Україна

Визначився склад олімпійської збірної України.

З 31 травня до 17 червня олімпійська збірна України в межах підготовки до літніх Ігор проведе навчально-тренувальний збір та візьме участь у міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції.

Через різні причини склад олімпійської збірної України оновився, і на турнірі тренерський штаб може розраховувати на 26 виконавців.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія)

Захисники: Тарас Михавко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Олександр Мартинюк, Даніл Скорко (обидва – Олександрія), Олександр Драмбаєв (Осієк Хорватія), Євген Павлюк, Ілля Крупський (обидва – Ворскла), Володимир Салюк (Чорноморець)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – Дніпро-1), Назар Волошин (Динамо), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак (усі – Олександрія»), Олег Федор (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Геннадій Синчук (Металіст), Владислав Велетень (Колос)

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Данило Сікан (Шахтар)

Нагадаємо, участь у турнірі візьмуть 10 збірних, розбитих на дві групи. На першому етапі підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть Індонезії (замінила Єгипет), Італії, Панамі та Японії.