Клуб попрощався із півзахисником.
Владислав Калітвінцев, Олександрія
31 травня 2024, 12:49
Півзахисник Владислав Калітвінцев покинув Олександрію, повідомила пресслужба клубу.
У Калітвінцева закінчився контракт з "містянами" і він залишив команду як вільний агент. Клуб подякував футболісту за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар’єрі.
31-річний півзахисник перейшов в Олександрію у січні 2022 року з Десни на правах вільного агента.
Владислав дебютував у складі Олександрії 29 серпня у матчі проти Минаю. Загалом, за клуб в чемпіонаті він провів 44 матчі забивши 3 голи. Ще два матчі провів в Кубку України.