Україна

Клуб попрощався із півзахисником.

Півзахисник Владислав Калітвінцев покинув Олександрію, повідомила пресслужба клубу.

У Калітвінцева закінчився контракт з "містянами" і він залишив команду як вільний агент. Клуб подякував футболісту за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар’єрі.

31-річний півзахисник перейшов в Олександрію у січні 2022 року з Десни на правах вільного агента.

Владислав дебютував у складі Олександрії 29 серпня у матчі проти Минаю. Загалом, за клуб в чемпіонаті він провів 44 матчі забивши 3 голи. Ще два матчі провів в Кубку України.