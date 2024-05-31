Україна

Одразу два українці увійшли до рейтингу від дослідницького центру.

Центр спортивних досліджень CIES опублікував список найдорожчих воротарів до 21 року за межами топ-7 ліг Європи, до якого увійшли двоє українців.

Рейтинг очолює американський воротар Чикаго Файр Кріс Бредлі, вартість якого оцінюється у 8,7 мільйонів євро.

Четверте місце дісталося Олександру Сапутіну з луганської Зорі – 5,9 млн євро, а Дмитро Ледвій із львівського Руху посідає дев'ятий рядок – 2,8 млн євро.

Також додамо, що раніше CIES представив рейтинг найдорожчих воротарів світу, до якого також потрапили два українці.