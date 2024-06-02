Україна

Сергій Ребров — про майбутніх суперників.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про майбутнього суперника по товариському матчу — збірну Німеччини.

"Німецька збірна має нового тренера. На мою думку, команда стала більш дисциплінованою, має хороших виконавців і в захисті, і в атаці. Порівняно з нашим минулим матчем Німеччина додала, показує результат. На жаль, вона завтра не зможе використати гравців із Реала та дортмундської Боруссії. Проте у німців є широкий вибір гравців на кожну позицію", — сказав Ребров.

Товариський матч між Україною та Німеччиною відбудеться 3 червня о 21:45 за київським часом.