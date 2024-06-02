Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України висловився щодо готовності своїх підопічних до майбутніх ігор.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у ході пресконференції перед товариським матчем проти збірної Німеччини розповів, в якому стані перебувають викликані ним до національної команди гравці.

Лівий захисник Віталій Миколенко (Евертон) та атакуючий півзахисник Георгій Судаков (Шахтар) завершили процес реабілітації після раніше отриманих ушкоджень.

"Усі готові, сьогодні всі працюють у загальній групі, тоді як учора декілька футболістів займалися індивідуально", — повідомив Ребров.

Завтра, 3 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини в Нюрнберзі. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 21:45 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).