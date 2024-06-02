Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець збірної України провів неймовірний дебютний сезон у Ла Лізі.

Центральний нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги в сезоні-2023/24.

Головний тренер української національної команди Сергій Ребров поділився, наскільки важливим для колективу є 26-річний гравець Жирони.

"Я радий, що багато наших футболістів грають у топлігах. Звичайно, Артему статус кращого бомбардира додав більше впевненості перед Євро, це дуже важливо для нього. Гравці, які приїжджають у збірну з провідних чемпіонатів, додають досвіду всій команді", — заявив керманич "синьо-жовтих".

Нагадаємо, Довбик протягом кампанії, що минула, взяв участь у 36 матчах Жирони в чемпіонаті Іспанії, відзначившись 24 голами. Таким чином, він випередив свого норвезького колегу за позицією з Вільярреала Александера Серлота на один результативний удар.

Завтра, 3 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини в Нюрнберзі. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 21:45 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).