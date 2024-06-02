Україна

Верес упевнено залишив Епіцентр без сподівань на місце в УПЛ

Рівненський колектив другий рік поспіль виграв стики за виживання за рахунок надзвичайно успішної домашньої гри.

Верес — Епіцентр, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Епіцентр 3:1

Голи: Гайдучик, 7, 45+5, Шарай, 45+2 — Стень, 89



Верес: Когут — Балан (Шестаков, 84), Кучеренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров — Дахновський (Морозко, 69), Банада, Яго (Годя, 46), Шарай (Шастал, 69) — Гайдучик (Мрвальєвич, 77).



Епіцентр: Чернобай — В. Кристін (Жмуйда, 68), Мороз, Григоращук, Климець — Беженар (Полюлях, 53), Ліповуз (Глущук, 72), Миронюк (Алібеков, 54) — Бендера (С. Кристін, 46), Кравчук, Стень.



Попередження: Ліповуз, Алібеков