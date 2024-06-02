Україна

Слова півзахисника Бундестім напередодні товариського матчу.

Хавбек збірної Німеччини Паскаль Гросс поспілкувався з журналістами напередодні спарингу з Україною.

"Люди переживають за Україну. Це дуже емоційно. Я сподіваюся, що ми зможемо подарувати людям звідти щастя протягом 90 хвилин.

В Україні є чудові спортсмени, які намагаються повернути щастя на Батьківщину у скрутні часи. Вони черпають у цьому багато мотивації, що, як на мене, дуже здорово.

Я дуже високо оцінюю їх у спортивному плані, я знаю деяких гравців з Англії та гравців Жирони. Вони дуже добрі гравці і завжди небезпечні. Ми маємо зіграти дуже добре, якщо хочемо перемогти у цій грі", — цитує Грооса DFB.

Товариський матч між Україною та Німеччиною відбудеться 3 червня о 21:45 за київським часом.