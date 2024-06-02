Італія

Визначились найкращі асистенти чемпіонату Італії.

Нападник Роми Паоло Дібала та форвард Мілана Рафа Леау поділили звання найкращого асистента в Серії А сезону-2023/24.

Аргентинець та португалець зробили по 9 гольових передач. Де Кетеларе, Жиру та Мхітарян відзначились вісьмома асистами та поділили другу сходинку.

Нагадаємо, найкращим бомбардиром чемпіонату став Лаутаро Мартінес. На рахунку форварда Інтера 24 голи.

Раніше повідомлялось, що Лаутаро погодився продовжити контракт з Інтером.