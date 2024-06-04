Одеська команда попрощалася із трьома гравцями.
ФК Чорноморець
04 червня 2024, 21:25
Чорноморець у своєму Telegram-каналі оголосив про відхід трьох гравців — воротаря Олега Білика, захисника Іллі Уханя та вінгера Данила Голуба.
Усі троє, які не були основними гравцями команди Романа Григорчука, набули статусів вільних агентів.
Минулого сезону 26-річний Білик провів два матчі, з яких один на нуль за двох пропущених м'ячів.
На рахунку 21-річного Уханя одна гра та лише шість зіграних хвилин, а 20-річний Голуб провів сім зустрічей, відігравши на полі 183 хвилини.
Також зазначимо, що раніше команду залишив Максим Брагару, який перейшов у київське Динамо.
За підсумками минулого сезону Чорноморець посів 12 місце в УПЛ.