Україна

Одеська команда попрощалася із трьома гравцями.

Чорноморець у своєму Telegram-каналі оголосив про відхід трьох гравців — воротаря Олега Білика, захисника Іллі Уханя та вінгера Данила Голуба.

Усі троє, які не були основними гравцями команди Романа Григорчука, набули статусів вільних агентів.

Минулого сезону 26-річний Білик провів два матчі, з яких один на нуль за двох пропущених м'ячів.

На рахунку 21-річного Уханя одна гра та лише шість зіграних хвилин, а 20-річний Голуб провів сім зустрічей, відігравши на полі 183 хвилини.

Також зазначимо, що раніше команду залишив Максим Брагару, який перейшов у київське Динамо.

За підсумками минулого сезону Чорноморець посів 12 місце в УПЛ.