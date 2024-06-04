Україна

Захисник буде виступати у складі українського гранду.

Динамо Київ оголосило про підписання Максима Брагару — повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансфер відбувся з Чорноморця в якості вільного агента. Контракт буде на чотири роки з можливістю продовження ще на один рік.

У складі одеської команди захисник виступав з 2019 року, є її вихованцем. Крім того, Динамо дізналося суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цього сезону 21-річний гравець провів 33 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 5 асистів.