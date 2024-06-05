Україна

Команда розвантажується після пониження в класі.

Закарпатський Минай завершив сезон української Прем’єр-ліги на передостанньому рядку в турнірній таблиці, тому новий футбольний рік розпочинатиме в Першій лізі.

Відповідно, "лиси" потребують розвантаження власної кадрової обойми, тому кількома днями раніше клуб залишили захисник Дмитро Нємчанінов та півзахисник Сергій Петько.

Наступним у черзі на вихід став опорник Василь Вашкеба.

25-річний виконавець перейшов до Миная у лютому 2024 року із Севлюша, проте встиг за пів року провести на полі лише 14 хвилин у матчі проти черкаського ЛНЗ (2:1).

Як повідомляє клуб, через пошкодження футболіст так і не зміг розкрити себе в закарпатському колективі.