Команда розвантажується після пониження в класі.
фото ФК Минай
05 червня 2024, 11:20
Закарпатський Минай завершив сезон української Прем’єр-ліги на передостанньому рядку в турнірній таблиці, тому новий футбольний рік розпочинатиме в Першій лізі.
Відповідно, "лиси" потребують розвантаження власної кадрової обойми, тому кількома днями раніше клуб залишили захисник Дмитро Нємчанінов та півзахисник Сергій Петько.
Наступним у черзі на вихід став опорник Василь Вашкеба.
25-річний виконавець перейшов до Миная у лютому 2024 року із Севлюша, проте встиг за пів року провести на полі лише 14 хвилин у матчі проти черкаського ЛНЗ (2:1).
Як повідомляє клуб, через пошкодження футболіст так і не зміг розкрити себе в закарпатському колективі.