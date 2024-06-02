34-річний захисник став вільним агентом.
ДМИТРО НЄМЧАНІНОВ, ФК МИНАЙ
02 червня 2024, 21:51
Захисник Дмитро Нємчанінов залишив Минай, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.
Нємчанінов став гравцем Минаю влітку 2022 року. За два сезони він провів у складі закарпатців 51 матч та віддав одну результативну передачу.
У футболці минайців Дмитро відзначив важливий для себе ювілей – 160 зустрічей в рамках української Прем’єр-Ліги. Та увійшов в трійку гравців за кількістю зіграних матчів в "еліті" у складі Миная.
Нагадаємо, наступний сезон Минай проведе в Першій лізі.