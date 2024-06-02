Україна

34-річний захисник став вільним агентом.

Захисник Дмитро Нємчанінов залишив Минай, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

Нємчанінов став гравцем Минаю влітку 2022 року. За два сезони він провів у складі закарпатців 51 матч та віддав одну результативну передачу.

У футболці минайців Дмитро відзначив важливий для себе ювілей – 160 зустрічей в рамках української Прем’єр-Ліги. Та увійшов в трійку гравців за кількістю зіграних матчів в "еліті" у складі Миная.

Нагадаємо, наступний сезон Минай проведе в Першій лізі.