Україна

"Гірникі" готові вислухати пропозиції щодо українського плеймейкера.

У літнє трансферне вікно одною з головних тем в українському футболі буде майбутнє талановитого атакуючого півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, за прогресом якого спостерігають багато європейських клубів.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін висловився щодо майбутнього 21-річного українського плеймейкера, назвавши суму, з якої чемпіон УПЛ готовий вислуховувати пропозиції.

"Якщо Судаков добре зіграє на Євро, він обов’язково перейде. Але навіть без Євро багато клубів захочуть його підписати. Якщо подивитися на позицію, на якій він грає, то у світі, напевно, є десь п'ять гравців його рівня.

Остання пропозиція щодо Судакова, яку ми отримали, була 40 мільйонів євро плюс бонуси від Наполі, але ми від неї відмовилися. Ми точно не продамо його менш ніж за 50 мільйонів євро. Мені складно сказати, який клуб прийде з пропозицією наступним, але вони точно надійдуть", — цитує слова Сергія Палкіна The Telegraph.