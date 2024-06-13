Україна

Нова угода розрахована до літа 2025 року.

Столична Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з півзахисником Русланом Черненком.

Нова угода з 31-річним футболістом розрахована до літа 2025 року.

Черненко виступає за "пивоварів" з літа 2022 року. На його рахунку 51 матч, з яких 34 у минулому сезоні. Він забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.

За підсумками сезону посіла 14 місце в УПЛ, але зберегла свою прописку в елітному дивізіоні через перехідні матчі.

Раніше повідомлялося, що Оболонь продовжила контракт с Таранухою.