Україна
02 червня 2024, 18:07
Оболонь зберегла місце в УПЛ за підсумком дербі берегів столиці проти Лівого берега
Команда Валерія Іващенка в меншості зачепилась за потрібний результат.
Лівий берег — Оболонь, фото УПЛ
02 червня 2024, 18:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий берег — Оболонь 1:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Сіднней, 54 — Краснопір, 65
Лівий берег: Механів — Астахов (Синиця, 46), Слотюк, Самар, Сіднней — Соколов, Співаков, Дедух, Мисик (Когут, 58) — Литовченко (Войцеховський, 68), Петренко (Сухоручко, 46).
Оболонь: Рибка — Чернов (Запорожець, 71), Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Мединський, Груша (Нагієв, 64) — Суханов, Тарануха (Краснопір, 55).
Попередження: Самар, Сухорчуко — Осман, Запорожець, Нагієв, Рибка
На 51-й хвилині був вилучений Олександр Осман (Оболонь) (друге попередження).