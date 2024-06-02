Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Лівий берег — Оболонь 1:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Сіднней, 54 — Краснопір, 65

Лівий берег: Механів — Астахов (Синиця, 46), Слотюк, Самар, Сіднней — Соколов, Співаков, Дедух, Мисик (Когут, 58) — Литовченко (Войцеховський, 68), Петренко (Сухоручко, 46).

Оболонь: Рибка — Чернов (Запорожець, 71), Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Мединський, Груша (Нагієв, 64) — Суханов, Тарануха (Краснопір, 55).

Попередження: Самар, Сухорчуко — Осман, Запорожець, Нагієв, Рибка

На 51-й хвилині був вилучений Олександр Осман (Оболонь) (друге попередження). 