Україна

Воротар висловив думку стосовно виступів вінгера.

Джо Харт прокоментував гру Михайла Мудрика.

"У нього величезний талант", — цитує воротаря ресурс Goal.

"Я грав проти нього, коли він був на піку популярності в Шахтарі. Це була досить посередня команда, якщо чесно.

Ми добре грали проти них. Але він був загрозою. Він двічі забив мені, пробиваючи з обох ніг. Я був дуже схвильований, коли він перейшов у Прем'єр-лігу.

Він ще молодий. Зараз Челсі — трохи складний клуб, в якому важко засвітитися. Якщо він буде одним з вінгерів, коли вони зможуть піднятися на ноги, я з нетерпінням очікую на те, щоб побачити, що він зможе зробити.

Насправді ні в кого, окрім Палмера, нічого не вийшло. Це якщо бути брутально відвертим. Але вони намагаються створити фундамент.

Він молодий гравець, і він підписав великий, довгий контракт. Все, що я чув про нього, що він той, хто хоче вдосконалюватися і наполегливо працювати".

Цього сезону Михайло провів 41 матч в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 2 асисти.