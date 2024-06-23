Україна

Ймовірніше за все, еквадорський опорник не затримається в складі "гірників".

Опорний півзахисник Шахтаря Деніл Кастілло близький до зміни клубної прописки, передає видання Tipsbladet.

Очікується, що новим клубом 20-річного еквадорця стане данський Мідтьюлланн. Команда з Гернінга готова віддати за Кастілло до 4 мільйонів євро.

За даними Tipsbladet, від трансферу півзахисника відділяють лише медогляд і підписання контракту. Інформації щодо тривалості угоди між сторонами наразі немає.

За Кастілло Шахтар влітку 2023 року віддав ЛДУ Кіто 800 тисяч євро. Деніл узяв участь у 6 матчах Шахтаря в УПЛ, узимку 2024-го вирушивши на правах оренди до Партизана (15 поєдинків, 2 голи та асист).

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна заявляв, що в еквадорського опорника божевільний потенціал.