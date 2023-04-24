Україна

Функціонер донецького клубу оцінив новачка.

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував трансфер Деніла Кастілло з еквадорського клубу ЛДУ Кіто.

"Ми стежили за цим футболістом дуже довго. Наші скаути запропонували його, нам сподобався. Божевільний потенціал у Кастілло, він може принести користь Шахтарю. Він відрізняється від тих гравців, які зараз є у Шахтарі. Зріст 1.89, хороша техніка у нього, хорошу роботу він проводить на полі як 6 і 8 номер. Має дуже великий талант. Радий, що ми його підписали.

На початку травня він поїде на чемпіонат світу (U-20) і одразу після цього турніру приєднається до нашої команди на зборах.

Шахтар продовжує посилюватися, ми хочемо зробити дуже сильну команду. Хочу, щоб усі вболівальники знали, що ми зробимо все, щоб Шахтар був там, де він має бути.

Як ви знаєте, раніше ми більше дивилися на бразильський ринок, але зараз трохи змінили вектор. Є й у Венесуелі добрі футболісти, Колумбія, Еквадор. Вони скрізь сьогодні ростуть, і наша мета, мета скаутської служби, щоб знаходити молоді таланти, які готові грати у Шахтарі.

Я дуже задоволений нашими останніми трансферами, але всі ці футболісти мають показати, що вони готові грати у Шахтарі. Ми віримо в них, ми їх підтримуємо, їм потрібен час, наша команда допоможе їм адаптуватися. Я їх дуже поважаю, бо вони приїхали в такий непростий час в Україну, і це вже говорить про їхній характер, шахтарський характер.

Упевнений, що Кастілло один із тих футболістів, які принесуть нам користь", — сказав Срна в інтерв'ю офіційному Youtube-каналу Шахтаря.

Деніл Кастілло – вихованець еквадорського ЛДУ Кіто. Від 16 років виступав за молодіжну та резервну команди цього клубу. У сезоні-2022 відіграв 15 матчів за ЛДУ Кіто (U20) в чемпіонаті й Кубку Лібертадорес (U20).