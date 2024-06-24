Україна

Вінгер Зорі продовжить кар'єру в Ковалівці.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Даниїла Алефіренка, права на якого раніше належали Зорі.

24-річний нападник перейшов до ковалівської команди на правах вільного агента, оскільки його угоди з Зорею спливає наприкінці цього місяця.

У Колосі Алефіренко буде виступати під номером 77. Умови контракту не повідомляються.

У минулому сезоні Даниїл Алефіренко провів за Зорю 18 матчів, в яких він забив 3 голи.