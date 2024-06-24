Україна

Прикра травма новачка житомирського колективу.

Літній новачок житомирського Полісся центральний захисник Данило Бескоровайний отримав важку травму. Про це повідомляє офіційний сайт "Вовків".

Повідомляється, що 25-річний українець зазнав серйозної травми хрестоподібної зв’язки в ігровому епізоді під час тренувальної сесії. Терміни відновлення футболіста не повідомляються.

Данило Бескоровайний офіційно приєднався до житомирського Полісся 21-го червня, цього року, за 600 тисяч євро з криворізького Кривбасу, підписавши контракт до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону Бескоровайний відіграв за Кривбас 24 матчі та забив 3 голи.