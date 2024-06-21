Україна

Футболіст приєднався до житомирського клубу.

Полісся оголосило про підписання захисника Кривбасу Данила Бескоровайного.

З футболістом укладено контракт на 3 роки.

Данило професійну кар’єру розпочав в луцькій Волині (13 матчів) у 2017-му році. Але вже в 2018-му Бескорований отримав перший єврокубковий досвід, перейшовши до литовського Атлантаса (5 матчів).

Далі гравець їде до словацького ДАК 1904, але спершу не отримує шансу в команді та йде в оренди по країні до Славоя та Земпліну (28 зіграних матчів).

В 2019 році Бескорований дебютує за ДАК 1904 та в загальному проводить за команду 62 гри та відзначається 4 голами. Щоправда, до кінця контракту Данило встиг зіграти в оренді за місцевий ШТК 1914 Саморін, а також мав річну оренду в Астані (28 матчів в активі).

Влітку 2022 року Данило повернувся до України, приєднавшись до Кривбасу, де за два сезони став лідером команди (38 матчів та 3 голи).

У2019 році Бескоровайний став чемпіоном світу у складі збірної України U20.