Україна

Гравець збірної України U-23 пішов на підвищення.

Голкіпер ковалівського Колоса Кіріл Фесюн поповнить склад донецького Шахтаря, передає офіційний сайт "гірників".

Із 21-річним гравцем підписано контракт, розрахований на 5 років. За даними transfermarkt, Шахтар віддав Колосу за Фесюна 2.7 млн євро.

Повідомляється, що воротар Олімпійської збірної України (U-23) приєднався до "гірників" на зборі в Словенії. Вже 29 червня відбудеться товариський матч проти Сараєво (Боснія і Герцеговина).

У сезоні-2023/24 Фесюн узяв участь у 29 матчах Колоса в усіх турнірах, пропустивши 31 гол і 12 разів зберігши свої ворота "сухими".