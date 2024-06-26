Коментар від півзахисника стосовно інтеграції у склад команди.
Джастін Лонвейк, Xsport Ua
26 червня 2024, 15:57
Півзахисник Джастін Лонвейк прокоментував виступи у складі київського Динамо.
"Я дуже щасливий, що повернувся в Динамо", — цитує Джастіна офіційний сайт Динамо.
"Вчора вже провів своє перше тренування з командою.
Дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відзначити зі знаком плюс.
Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа".
Свої домашні матчі у єврокубках найближчої кампанії команда гратиме у Любліні.