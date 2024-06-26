Україна

Коментар від півзахисника стосовно інтеграції у склад команди.

Півзахисник Джастін Лонвейк прокоментував виступи у складі київського Динамо.

"Я дуже щасливий, що повернувся в Динамо", — цитує Джастіна офіційний сайт Динамо.

"Вчора вже провів своє перше тренування з командою.

Дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відзначити зі знаком плюс.

Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа".

Свої домашні матчі у єврокубках найближчої кампанії команда гратиме у Любліні.