Півзахисник Джастін Лонвейк прокоментував виступи у складі київського Динамо. 

"Я дуже щасливий, що повернувся в Динамо", — цитує Джастіна офіційний сайт Динамо.

"Вчора вже провів своє перше тренування з командою. 

Дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відзначити зі знаком плюс. 

Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа". 

Свої домашні матчі у єврокубках найближчої кампанії команда гратиме у Любліні. 