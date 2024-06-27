Львів'янам це літнє підписання нічого не коштувало.
Ігор Краснопір, фото Рух
27 червня 2024, 15:12
Центральний нападник Ігор Краснопір підписав довгостроковий контракт із Рухом, передає офіційний сайт "жовто-чорних".
Оболонь 21-річний українець залишив на правах вільного агента. Угода Краснопіра з новим клубом розрахована на п'ять років. У Русі Ігор отримав футболку під 95 номером.
У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 33 матчах Оболоні в усіх турнірах, відзначившись 7 голами та асистом.
Разом з Олімпійською збірною України (U-23) Краснопір цього місяця став тріумфатором турніру Моріса Ревелло.
Клубну прописку нещодавно змінив і голкіпер колективу Руслана Ротаня Кіріл Фесюн — він став гравцем Шахтаря, залишивши Колос.