Україна

Львів'янам це літнє підписання нічого не коштувало.

Центральний нападник Ігор Краснопір підписав довгостроковий контракт із Рухом, передає офіційний сайт "жовто-чорних".

Оболонь 21-річний українець залишив на правах вільного агента. Угода Краснопіра з новим клубом розрахована на п'ять років. У Русі Ігор отримав футболку під 95 номером.

У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 33 матчах Оболоні в усіх турнірах, відзначившись 7 голами та асистом.

Разом з Олімпійською збірною України (U-23) Краснопір цього місяця став тріумфатором турніру Моріса Ревелло.

Клубну прописку нещодавно змінив і голкіпер колективу Руслана Ротаня Кіріл Фесюн — він став гравцем Шахтаря, залишивши Колос.