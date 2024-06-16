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Трофей для команди Руслана Ротаня!

16 червня олімпійська збірна України фінальним поєдинком із командою Кот-д’Івуару завершила свій виступ на міжнародному турнірі у Франції Tournoi Maurice Revello.

У груповому раунді підопічні Руслана Ротаня обіграли Індонезію (3:0), Італію (4:0), Панаму (2:0) та Японію (2:1), після чого отримали шість днів на підготовку до фіналу. Сьогодні в місті Салон-де-Прованс синьо-жовті боролися за перше місце з командою Кот-д’Івуару.

Осовний час завершився нічиєю 2:2, а в серії пенальті сильнішою виявилася збірна України — 5:4. Тож синьо-жовті здобувають перше місце на міжнародному турнірі у Франції.

Україна (U-23) — Кот-д’Івуар (U-20) 2:2, по пенальті — 5:4

Голи: Шостак (7), Хлань (31) — Вотро (45+3, 59).

Україна (U-23): Фесюн, Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк, Велетень (Сігеєв, 71), Рубчинський (Кучерявий, 87), Шостак (Очеретько, 56), Хлань, Федор (Ярмолюк, 46), Сікан (к) (Краснопір, 56).

Кот-д’Івуар (U-20): Конан, Зогбе, Сімпоре, Агнікой, В. Конате, О. Куассі, У. Конате, М. Коне (Джіре, 84), А. Конате (к), Вава (Гудусс, 71), Вотро (Ш. Коне, 90+8).

Попереджені: Мартинюк (22), Велетень (68) — В. Конате (9), М. Коне (73).