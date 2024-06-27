Житомиряни проводять дуже активну трансферну кампанію.
Віалле, фото Полісся
27 червня 2024, 17:57
Склад Полісся поповнив центральний захисник Жоао Віалле, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Із 21-річним бразильцем підписано контракт, розрахований на чотири роки. До житомирян він приєднався на правах вільного агента, залишивши Ітуано.
Цього року Жоао Віалле взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах.
Для Полісся це вже сьомий літній трансфер (Гуцуляк, Бескоровайний, Майсурадзе, Волинець, Бабенко, Брістрич). Наразі відомо про відхід із клубу чотирьох гравців (Кравець, Бойко, Шабанов, Морозко).