Україна

Форвард висловив думку стосовно трансферу до команди.

Ігор Краснопір прокоментував трансфер до Руха.

"Перше тренування для мене було дуже складним, оскільки відпочив усього тиждень", — цитує форварда офіційний сайт Руху.

"Тому потрібно зараз входити в режим з командою, готуватися до нового сезону.

Важке тренування, дуже фізично було складно. Видно, що далеко від своїх кондицій. Просто, можливо, я ще не відчував таких навантажень ніде. Такий період адаптації, тому, думаю, все буде нормально.

Колектив прийняв гарно. Деяких хлопців знаю по молодіжній збірній, тому все проходить чудово.

Зі мною розмовляв головний тренер Віталій Юрійович. Подзвонив, сказав, що хоче бачити мене в команді. Коли тренер зацікавлений в тобі – це один з найважливіших аспектів, чому я обрав саме цю команду.

Команда дуже амбітна, молода. Як показав той сезон, команда ледь не вийшла в єврокубки – це дуже хороший показник.

Оскільки я знайомий уже з більшою частиною команди, то, думаю, легше. Плюс молоді гравці. Тому, думаю, все повинно бути послідовно, поступово. Думаю, в гарному настрої та гарних фізичних кондиціях ми підійдемо до сезону.

Говорять, дуже сильні фізичні навантаження. Тому буду готуватися, намагатися викладатися на тренуваннях і доводити те, що не випадково тут перебуваю.

Для форварда забиті м'ячі – це дуже важливо. Тому буду намагатися своїми забитими м'ячами допомагати здобувати перемоги та добиватися високих результатів у цьому сезоні".

До складу Руха Ігор доєднався з Оболоні на правах вільного агента.