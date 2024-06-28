Україна

Черговий грузин в УПЛ.

Житомирське Полісся підписало чергового новачка. Ним став 22-річний правий захисник Гіоргі Майсурадзе з тбіліського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт "Вовків".

Повідомляється, що контракт з грузинським захисником підписано до 30 червня 2028 року. За інформацією Трансфермаркт, Полісся заплатило за Майсурадзе 400 тисяч євро.

Минулого сезону Георгі Майсурадзе відіграв за Динамо Тбілісі 17 матчів та зробив одну результативну передачу. Також на його рахунку три гри за молодіжну збірну Грузії.

Раніше Полісся оголосило про підписання бразильського захисника.