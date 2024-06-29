Україна

Черговий трансфер житомирського клубу.

Центральний захисник Матей Матіч став гравцем житомирського Полісся перейшовши з загребської Локомотиви. Про це повідомляє офіційний сайт "Вовків".

Зазначається, що з 20-річним хорватом підписано контракт до 30 червня 2028 року. Сума трансферу не повідомляється.

Матей Матіч є вихованцем академії загребської Локомотиви (фактичний фарм-клуб Динамо Загреб). За цей клуб він загалом відіграв п'ять матчів (179 хв.). Також на його рахунку 31 матч та два забитих голи у складі Локомотиви U-19.

Раніше повідомлялося, що Гіоргі Майсурадзе став гравцем Полісся.