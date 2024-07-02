Україна

Юний опорний півзахисник залишив Дніпро-1 та приєднався до львівської команди.

Карпати Львів на своєму офіційному сайті оголосили про підписання юного опорного півзахисника Максима Мельниченка, права на якого раніше належали Дніпру-1.

19-річний українець, який також може зіграти на позиції центрального захисника, підписав із львівською командою контракт до літа 2026 року.

Максим Мельниченко був капітаном юнацької збірної України в матчах еліт-раунду відбору на Євро-2024 (U-19) та допоміг здобути путівку на чемпіонат Європи.

Навесні цього року він дебютував за першу команду Дніпра-1 в рамках УПЛ, зігравши 30 хвилин у двох матчах.