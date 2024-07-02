Юний опорний півзахисник залишив Дніпро-1 та приєднався до львівської команди.
Максим Мельниченко, ФК Карпати Львів
02 липня 2024, 20:26
Карпати Львів на своєму офіційному сайті оголосили про підписання юного опорного півзахисника Максима Мельниченка, права на якого раніше належали Дніпру-1.
19-річний українець, який також може зіграти на позиції центрального захисника, підписав із львівською командою контракт до літа 2026 року.
Максим Мельниченко був капітаном юнацької збірної України в матчах еліт-раунду відбору на Євро-2024 (U-19) та допоміг здобути путівку на чемпіонат Європи.
Навесні цього року він дебютував за першу команду Дніпра-1 в рамках УПЛ, зігравши 30 хвилин у двох матчах.