Україна

Тренер висловив думку стосовно підготовки до молодіжного чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної України U19 Дмитро Михайленко прокоментував підготовку до молодіжного Євро.

"Збір буде в Польщі, поруч із Гдинею. Тижневий, трошки менше", — цитує тренера ресурс Суспільне.

"Звідти їдемо в Північну Ірландію. Контрольні матчі? Буде одна гра з командою не вищого дивізіону Польщі 9 липня.

Наразі ніхто не відмовився приїжджати у збірну, жоден клуб не забирає гравців. До цієї хвилини всі гравці мають бути, я з ними на зв’язку.

До всіх, хто був, ми додали тих, хто набрав форму, почав грати у дорослих командах. Маємо всіх, хто був у (кваліфікації в) Північній Македонії, і ще кількох нових гравців.

Зараз лише всі зібралися — не можемо сказати, що всі будуть на 100% готові. 21-24 червня команди лише зібрали і підготовка (до нового сезону) почалася. Тому розуміємо, що потрібно набирати якусь фізичну форму і насамперед відновлювати нашу взаємодію.

Багато гравців індивідуально займалися, розуміли, наскільки важливо залишатися в хорошій формі. Але, все одно, тренування з командою даються важко — повинні цю задачу вирішити.

Суперники у групі Євро-2024? Північна Ірландія (на Євро) тому, що приймає цей турнір. Решта команд пробилися через дуже складну конкуренцію. Норвегія та Італія — дуже сильні команди, дуже хорошого рівня. Вже їх бачив.

Північна Ірландія — нижчий рівень, але вони все одно будуть готуватися і дуже вмотивовані. Потрібно знати, за рахунок чого ми маємо перемагати, і готуватися".

Молодіжний Євро-2024 розпочнеться 15 липня.