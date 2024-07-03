Україна

Решат Рамадані поки що залишається в рідному для себе клубі.

Опорний півзахисник київського Динамо Решат Рамадані продовжить виступати за північномакедонську Шкендію, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Сторони домовилися про оренду 21-річного гравця на наступний рік без опції викупу. Другу половину сезону-2023/24 опорник теж провів у Шкендії.

На рахунку Рамадані 2 асисти в 13 матчах чемпіонату Північної Македонії у 2024 році. Він є вихованцем клубу з Тетово. Контракт Решата з Динамо розраховано до кінця червня 2028-го.

Нагадаємо, нещодавно кияни оголосили про підписання півзахисника Дніпра-1.