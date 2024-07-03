Україна

Ще один представник збірної України U-23 пішов на підвищення.

Центральний півзахисник Валентин Рубчинський перебрався з Дніпра-1 до київського Динамо, передає офіційний сайт столичного клубу.

Контракт із 22-річним українцем розраховано на найближчі чотири роки. За даними transfermarkt, дніпряни отримали за свого вихованця 1 мільйон євро.

За першу команду Дніпра-1 Рубчинський виступав із липня 2022 року. За цей час він відзначився 3 голами і 9 асистами в 72 матчах у всіх турнірах.

Валентин також узяв участь у 3 поєдинках Олімпійської збірної України (U-23), допомігши їй виграти турнір Моріса Ревелло у Франції.

Раніше Динамо оголосило про підписання Олександра Піхальонка, ще одного півзахисника Дніпра-1.