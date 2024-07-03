Україна

Відбулися чергові товариські поєдинки клубів УПЛ.

Сьогодні, 3 липня відбулися чергові товариські матчі за участю клубів української Прем'єр-ліги.

У першому спарингу львівські Карпати обіграли Минай з рахунком 3:1.

У складі львівської команди голами відзначилися Саків, Полегенько та Сидун, а у закарпатців єдиний м'яч забив Гунічев, який напередодні підписав повноцінний контракт із клубом.

Карпати Львів – Минай 3:1

Голи: Саків, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гунічев, 22.

Карпати (перший тайм): Кожухар, Саків, Черненко, Бабогло, Кокодиняк, Чех, Альварес, Чачуа, Костенко, Іґор Невес, Тлумак.

Карпати (другий тайм): Кожухар, Катрич, Сухар, Полегенько, Шах, Мельниченко, Фетько (Скороход, 77), Кузик, Підлепенець, Сидун, гравець на перегляді (Резнік, 74).

У другій зустрічі львівський Рух зіграв унічию з угорським Кечкеметом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Нічийний результат для команди Віталія Пономарьова забезпечили Панченко та Краснопір, який забив у другому матчі поспіль у своєму новому клубі.

Рух – Кечкемет 2:2

Голи: Краснопір, 39, Панченко, 110 – Палінкаш, 44, Катона, 56.

Рух: Ледвій (Герета, 60), Сич (Кітела, 82), Слюбик (Слюсар, 60), Холод (Товарницький, 60), Роман (Савчук, 78), Підгурський (Денисов, 100), Дідик (Бойко, 84), Таллес (Притула, 60), Руніч (Непейпієв, 67), Лях (Клайвер, 78), Краснопір (Панченко, 80).

У третьому матчі одеський Чорноморець не зміг обіграти вінницьку Ниву. Матч закінчився із рахунком 2:2.

За "моряків" голами відзначилися Васильєв та гравець, який перебуває на перегляді. У Ниви авторами голів стали Мельник та Загорулько.

Чорноморець — Нива Вінниця 2:2

Голи: Васильєв, 38, гравець на перегляді, 42 — Мельник, 33, Загорулько, 79.

Чорноморець (стартовий склад): Рудько, Арсiч, Салюк, Єрмаков, Бутко, Васильєв, Шпорн, Присяжнюк, Бадібанга, Штогрін, гравець на перегляді.

Насамкінець рівненський Верес здобув перемогу над Звягелем з рахунком 3:1.

Перемогу рівненській команді, яка змогла залишитися в УПЛ, забезпечили забиті м'ячі у виконанні Степанюка, Дахновського та Мрвальєвича.

Верес — Звягель 3:1

Голи: Степанюк, 17, Дахновський, 27, Мрвальєвич, 75 — Оринчак, 67.

Верес (перший тайм): Ющишин (Когут, 31) — Морозко, Гончаренко, Козубенко, Сміян, Шух, Яго, Світюха, Дахновський, Гайдучик, Степанюк.

Верес (другий тайм): Когут (Коркодим, 61) — Гакман, гравець на перегляді, Вовченко, Шевченко, Баран, Кучеров (Протасевич, 69), В.Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвальєвич.

Звягель (перший тайм): Яшков — Лучка, Нестеров, Скидан, Власюк, Волинець, Шевчук, Блізніченко, Андрущенко, Фесенко, Кисленко.

Звягель (другий тайм): Бєліменко — Чередниченко, Скидан, Гук, Власюк, Грицук, Волинець, Шевчук, Оринчак, Янаков, Ндукве.