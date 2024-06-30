Україна

Клуби УПЛ активно готуються до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

Учора, 29 червня, відбулося кілька товариських матчів, зокрема за участю донецького Шахтаря, який обіграв Сараєво (4:1).

У ще одному спарингу львівський Рух здобув перемогу над рівненським Вересом із рахунком 4:0.

Перемогу команді Віталія Пономарьова забезпечили голи у виконанні Руніча, Таллеса, Федора та Краснопіра, для якого це був дебютний матч у футболці клубу після переходу з Оболоні.

Рух – Верес 4:0

Голи: Руніч, 5, Краснопір, 26, Таллес, 39 (пен), Федор, 85.

Рух (1 тайм): Ледвій (Герета, 30) — Лях, Холод, Слюбик, Сич, Підгурський, Таллес, Пастух, Непейпієв, Руніч, Краснопір.

Рух (2 тайм): Герета (Ванівський, 61) — Кітела (Савчук, 73), Слюсар, Дідик, Роман, Бойко, Притула, Федор, Столярчук (Товарницький, 57), Клайвер, Панченко.

Верес (1 тайм): Когут (Ющишин, 31) — Протасевич, Мельник, Козубенко, Шевченко, Баран, Вовченко, В.Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвальєвич.

Верес (2 тайм): Ющишин (Коркодим, 61) — Гакман, Сміян, Гончаренко, Шух, Петров, Світюха, Вороб’як, Яго, Дахновський, гравець на перегляді.

Сьогодні, 30 червня, Рух вирушить до Словенії, де продовжить підготовку. Свій перший спаринг за кордоном львів'яни проведуть проти угорського Кечкемету – 3 липня.

У ще одному спарингу зустрілися два одеські колективи, де Чорноморець був сильнішим за Реал Фарму з рахунком 3:1.

У складі "моряків" дублем відзначився гравець, який перебуває на перегляді, а ще один м'яч забив Салюк. У представника Другої ліги єдиний гол забив Барсуков, який реалізував пенальті.

Чорноморець — Реал Фарма 3:1

Голи: гравець на перегляді, 2, 18, Салюк, 75 – Барсуков, 15 (пен).

Чорноморець: Рудько (Вічний, 46), Арсіч (гравець на перегляді, 46), Салюк, Єрмаков (Ходак, 76), Бутко, Васильєв, Шпорн (Фатьянов, 76), Присяжнюк (Пшеничнюк, 60), Бадібанга, Штогрін, гравець на перегляді (Григорчук, 60).

Реал Фарма: Друі (Подгородецький, 46), Пархоменко (Купіс, 70), Ладика (Золкін, 70), Дмитрієв (Мовчанюк, 70), Фабер (Гайваненко, 70), А. Лиховидов (Марченко, 23), Вареник (Мулик, 70), Щербак (Третьяков, 70), Гранчар (Скрипнік, 70), Федорів (Тилінський, 70), Барсуков (Шилов, 70).