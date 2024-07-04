Україна

Коментар від півзахисника стосовно виступів на турнірі.

Максим Хлань висловив думку стосовно поїздки на Олімпійські ігри у складі збірної України.

"Звісно, (відчуваю) емоції насамперед гордості — для України це вперше. Звісно, ми готуємося повним чином і хочемо якнайкраще себе проявити", — цитує півзахисника ресурс Суспільне.

"Дуже радий, що потрапив до фінального списку. Моя родина дуже пишається.

Представляємо країну на Олімпіаді. Вже довели багато чого, що наша нація — найкраща. Нам потрібна підтримка нашого народу, і ми все для них зробимо.

Ще до (публікації) офіційного списку були дзвінки зі штабу Ротаня, ми розмовляли. Вирішували, аби мене відпустили, — це було не так легко.

Клуб одразу зрозумів мою позицію, що я люблю свою країну і маю бути (на Олімпіаді) за будь-яких обставин. Дискусія тривала недовго, вони хотіли мене залишити. Розумію клуб та їхню поведінку. Але потрібно розуміти, що в такому становищі наша країна — маємо її підтримати всі разом.

Є приказка, що головне — участь. У мене найвищі цілі — звісно, це перемога на Олімпіаді. Як буде, ніхто не знає. Але що ми і особисто я викладемося на 100%, я можу підтвердити.

Звісно, вже чув імена Альвареса і Отаменді. Але насамперед ми виходимо грати проти них і не маємо дивитися на імена, чи імениті вони. Мусимо грати у свій футбол і демонструвати наші прізвища на спинах".

Турнір в Парижі відбудеться з 24 липня по 9 серпня.