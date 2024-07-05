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Дмитро Михайленко поділився своїми очікуваннями перед чемпіонатом Європи.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував підготовку "синьо-жовтих" до чемпіонату Європи (U-19).

"Ми з футболістами були на зв'язку протягом останнього місяця. У хлопців бойовий настрій, усі хочуть працювати. Цього разу до нас приєдналася низка гравців, яких не було в Північній Македонії в еліт-раунді. Вважаю, що на даний момент це найсильніший склад свого віку.

9 липня проведемо товариський поєдинок із польською командою, оскільки якийсь час перед чемпіонатом Європи базуватимемося саме в Польщі.

Нашу збірну представляють футболісти з 13 клубів. Це не позначиться на зіграності? Раніше здебільшого були представники двох команд — Динамо та Шахтаря. Але зараз багато виконавців виступає на високому рівні, представляючи перші клубні команди, тож при виборі гравців пріоритет віддавався їм.

Ми володіємо повною інформацією. Вважаю, наш тренерський штаб добре вивчив опонентів. Тепер головне — донести всі наші думки до хлопців, а їм — використати це на футбольному полі. На папері, справді, збірна Італії стоїть осібно. Італійці впевнено пройшли свою групу в еліт-раунді, але я поки що не поспішав би з висновками. У фінальній частині всі команди можуть піднести сюрприз.

Ми ставитимемо перед командою максимальні завдання, але передусім дуже хотілося б пробитися на чемпіонат світу U-20", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 пройде з 15 по 28 липня у Північній Ірландії. Україна зіграє у групі А, а її суперниками стануть Північна Ірландія, Норвегія та Італія.