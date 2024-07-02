Україна

Свій перший матч на чемпіонаті Європи юнацька збірна України U-19 проведе 15 липня.

4 липня юнацька збірна України U-19 розпочне збір, присвячений виступу у фінальній частині Євро-2024. На груповій стадії турніру синьо-жовті у групі А зіграють проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.

Головний тренер Дмитро Михайленко оприлюднив список футболістів, які будуть готуватися до цього турніру.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Маркіан Бакус (Рух Львів), В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Владислав Крапивцов (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі — Динамо Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Кирило Дігтярь (Металіст Харків).

Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Самуель Обінайя (Металіст 1925 Харків), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Олександр Фетько (Карпати Львів), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина).

Форум за участі восьми збірних проходитиме з 15-го до 28 липня в Північній Ірландії.