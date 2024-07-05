Україна

Форвард висловив думку стосовно трансферу в команду.

Марк Ассінор прокоментував свій перехід до ЛНЗ.

"Моя сім’я – це я, старший брат і старша сестра, а також мої батьки. Гана – це прекрасна країна", — цитує форварда офіційний сайт клубу.

"Вона приваблива для туристів. Це футбольна африканська нація. Я ріс із самого дитинства з любов’ю до футболу, грав з ранку до пізнього вечора.

Чи важко жити там? Я б так не сказав. Доволі високий рівень життя. Думаю, загалом це залежить від різних факторів – наприклад, від того, яка в тебе робота.

Щодо мене, то справді спочатку було важко. Ми грали в футбол, але нам нормально не платили. Однак якщо ти хочеш чогось досягти в майбутньому, треба чимось жертвувати.

Я старанно тренувався, працював. У мене не було грошей купити навіть взуття. Але я боровся за своє майбутнє, і сьогодні я тут, в ЛНЗ. Сказав би, що пишаюся собою.

Я отримав запрошення з клубу, мені було 19 років. Інша країна, довелося адаптуватися. Але я працював з повною самовіддачею та пристрастю.

Чи маю інформацію про український чемпіонат? Так, знаю Шахтар, Дніпро-1, Динамо – колективи, які виступали в Лізі чемпіонів. Сьогодні у мене є можливість зіграти проти них, і я хочу вхопитися за цей шанс.

Що знаю про ЛНЗ? Дізнався про команду від агента. Я був у відпустці в Португалії. Агент мені зателефонував і сказав: "Марк, у мене є пропозиція для тебе". Я сказав: "ОК, який клуб?". Він сказав: "Україна, Черкаси, ЛНЗ".

Я почав дивитися, зайшов у соцмережі клубу. Мені дуже сподобалося. Я думаю: "ОК, подивлюся далі історію клубу, як вони виступали в минулому сезоні, як вони стрімко вийшли до УПЛ, тощо". Так і дізнався про ЛНЗ.

Чи вже спілкувався з тренерами і товаришами по команді? Так, я спілкувався з головним тренером на другий день після приїзду. Він був дуже привітним, і це було дуже приємно для мене. Найперше, що він зробив – написав мені, що чекає з нетерпінням нашої зустрічі.

Я такий: "Вау! Я потрапив у команду, де тренер так зацікавлений мною". У попередній команді тренер також був хороший, добре мене прийняв. І я зрадів, що знову переживаю такий досвід.

Я побачив тренування і зрозумів, що Містер Карраско хоче грати в швидкий футбол, що стосується переходу з оборону в атаку. Також він сказав, що ми будемо грати так, щоб я забивав. Сподіваюся, так і буде".

Також ЛНЗ продовжив контракт з Денисом Олійником.