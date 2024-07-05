Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова півзахисника португальців перед матчем 1/4 Євро.

Сьогодні, 5 липня, відбудеться чвертьфінал Євро між Португалією та Францією. Напередодні зустрічі півзахисник португальців Бернарду Сілва висловився про лідерів обох команд — Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе.

"Чи буде цей матч своєрідною передачею естафети від Роналду до Мбаппе? Я так не думаю. Йдеться не про Кіліана та Кріштіану, йдеться про Португалію та Францію.

Але вони два визначні гравці. Кріштіану – найкращий в історії, Кіліан починає великі звершення. Проте йдеться про команди. Ми хочемо вийти в півфінал", — сказав Сілва.

Нагадаємо, матч Португалія – Франція стартує о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.