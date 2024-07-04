Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Євро-2024 проти Німеччини.

"Це буде рівна гра. Це міг би бути фінал чемпіонату Європи. Німеччина завжди починає ігри дуже потужно, тому, очевидно, ми постараємося цьому протистояти. Ми намагатимемося взяти ініціативу в свої руки і викластися на повну з першої хвилини.

Чи допомогло знання Дані Ольмо німецького футболу у підготовці Іспанії? Звичайно, я багато спілкувався з Дані та Грімальдо, які мають досвід у німецькому футболі. Вони завжди розповідають нам про певні аспекти, але ми дуже добре знаємо збірну Німеччини і всі мої гравці готові. Можливо, буде одна або дві кадрові зміни, але план гри залишиться тим самим.

Ми завжди думаємо, як виконати свою роботу. Ми не можемо думати про те, що Німеччина не впорається зі своєю. Ми намагатимемося мінімізувати їхні сильні сторони та використовувати слабкі. У нас схожі якості. Ми повністю готові вийти на поле та спробувати перемогти. Ми відчуваємо велику відповідальність і гранично зосереджені.

Тоні Кроос гравець світового класу. Колись такі гравці йдуть з футболу, але футбол ніколи не йде від них. Він приніс із собою багато таланту, контролю та харизми. Коли футболісти мають поряд із собою такого гравця, це заразно. Жаль, що він іде — я б із задоволенням продовжив дивитися, як він грає.

В інших протистояннях є інші сильні команди. Чим ближче ви наближаєтеся до фіналу, тим складніше. Тут ніщо не дається задарма. У футболі найкраща команда не завжди проходить далі. Я не знаю, чи переможець нашої пари буде одним з фаворитів на перемогу на Євро, але ми вважаємо себе дуже сильною командою, здатною багато на що.

Я б не проміняв своїх гравців ні на кого у світі. Для мене мої гравці — найкращі", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Німеччина відбудеться завтра, 5 липня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.