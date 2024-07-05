Україна

Коментар від президента УАФ стосовно головних завдань на своїй посаді найближчим часом.

Андрій Шевченко висловив думку стосовно речей, які він має виконати найближчим часом.

"Моя відповідальність як президента полягає в тому, щоб футбол в Україні продовжував існувати", — цитує президента ресурс Corriere della Sera.

"Чемпіонат знову стартує, ми повинні підготувати арбітрів, організувати стадіони та визначитися з розкладом, тому що електрика є 4-5 годин на день. Тому жодні порівняння неможливі".

Свою посаду Андрій Миколайович обійняв у 2024 році.