Андрій Шевченко висловив думку стосовно речей, які він має виконати найближчим часом. 

"Моя відповідальність як президента полягає в тому, щоб футбол в Україні продовжував існувати", — цитує президента ресурс Corriere della Sera. 

"Чемпіонат знову стартує, ми повинні підготувати арбітрів, організувати стадіони та визначитися з розкладом, тому що електрика є 4-5 годин на день. Тому жодні порівняння неможливі". 

Свою посаду Андрій Миколайович обійняв у 2024 році. 