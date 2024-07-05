Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець не хоче їхати за грошима на Близький Схід.

Воротар збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Bayern&Germany.

"Ніколи не кажи ніколи, але я б не переїхав до Саудівської Аравії або Катару. Якщо вже на те пішло, то МЛС — це варіант. Я говорив про це з Бастіаном Швайнштайгером, який там грав. Але потрібно все ретельно обміркувати. Зокрема тому, що там багато грають на штучному газоні, а це не ідеально для воротаря", — заявив Ноєр.