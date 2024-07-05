Україна

Захисник висловив думку стосовно результатів львівської команди.

Ростислав Лях прокоментував виступи Руху у минулому сезоні.

"Попередній сезон викликав змішані почуття. З одного боку це був найкращий результат Руха в УПЛ, а з іншого – команді не вистачило зовсім трохи, аби вийти в єврокубки", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

"Загалом можна сказати, що це був хороший сезон, команда по-новому проявила себе. Рух показував цікавий футбол, який подобався нашим вболівальникам. Як результат, у нас багато було збірників, багатьма гравцями зацікавились клуби з інших країн. Це показник того, що ми добре й правильно працювали.

Звичайно, всі в команді розуміли, наскільки ми наблизилися до нашої заповітної мрії. Тому було дуже прикро, що в останньому турі Рух не потрапив у єврокубки. Але ми вже відпустили цю ситуацію, а зараз починається новий сезон і перед нами стоять нові цілі.

Ми обговорювали, аналізували з командою свої матчі та зробили висновки. Звичайно, нам це надовго закарбується в пам’яті. Постараємося не допустити тих помилок у певних моментах, які заважали Руху перемагати. Тому ми дивимося тільки вперед і зосереджені на тому, щоб рухатися далі та прогресувати".

В УПЛ Рух зайняв 6 місце в таблиці.