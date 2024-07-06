Ще мінус один.
Богдан Лєднєв, Getty Images
06 липня 2024, 20:38
Атакуючий півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв анонсував свій перехід до іншого клубу в поточне літнє трансферне вікно.
26-річний українець в соцмережах подякував дніпровській команді та її вболівальникам, підтвердивши таким чином свій майбутній відхід до іншого клубу на тлі фінансових проблем Дніпра-1.
"Дніпряни, ви назавжди у моєму серці. Дякую кожному за проведений час разом", — написав Богдан Лєднєв у своєму Instagram.
За попередньою інформацією, у підписанні Богдана Лєднєва зацікавлені в Україні такі клуби, як львівські Карпати, криворізький Кривбас та ковалівський Колос.
У минулому сезоні ексгравець молодіжної збірної України провів на клубному рівні 29 матчів, в яких він забив 4 голи. Його контракт із Дніпром-1 спливає влітку 2026 року.