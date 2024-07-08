Україна

Легендарний український форвард та президент УАФ відреагував на влучання російської ракети в найбільшу дитячу лікарню Охмадит.

Черговий масований ракетний обстріл терористичною російською федерацією в понеділок, 8 липня, завершився влучанням однією з ракет у відомий діагностично-лікувальний заклад у Києві під назвою "Охмадит", який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на черговий терористичний акт проти України з боку росії, опублікувавши пост українською та англійською мовами.

"Понад 40 ракет випустила росія по Україні сьогодні вранці. Одна із них серйозно пошкодила головну будівлю найбільшої дитячої лікарні в Україні — Охматдиту, де щороку лікується понад 20 000 дітей. Кількість постраждалих невідома, кияни прийшли розбирати завали.



Варварський обстріл — ще одне жахливе свідчення, що Україна воює з терористами і бореться за своє існування.



Світ має бачити, що відбувається в країні щодня. Допомогайте Україні вистояти", — написав легендарний український гравець в Instagram.